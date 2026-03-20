search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2026 11:14

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ στέλνει κι άλλες δυνάμεις – Καθ’ οδόν η ομάδα του USS Boxer με 4.000 πεζοναύτες

via Wikipedia

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν σχεδιάζει χερσαία επίθεση στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύει σημαντικά τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του συντηρητικού δικτύου Newsmax, μετά το USS Tripoli, η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Boxer και η 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών αναχωρούν νωρίτερα από το προγραμματισμένο από τη Δυτική Ακτή, ανέφεραν αξιωματούχοι, με ναύτες και πεζοναύτες να διακόπτουν την άδεια τους για να επιταχύνουν την αναχώρηση των δυνάμεων.

Η Αμφίβια Ομάδα Ετοιμότητας Boxer, που αποτελείται από τα USS Boxer, USS Portland και USS Comstock, μεταφέρει περίπου 2.500 πεζοναύτες. Η αποστολή, η οποία περιλαμβάνει την 11η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών, ανεβάζει τον συνολικό αριθμό του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων ναυτών και πεζοναυτών, σε περίπου 4.000 στρατιωτικούς επί των τριών πλοίων.

Μόλις η ομάδα Boxer ενωθεί με την ομάδα USS Tripoli, η οποία βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή, τα έξι αμφίβια πλοία θα έχουν προσθέσει συνολικά περίπου 8.000 στρατιωτικούς. Η είδηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο που η κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή συνεχίζεται, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμος εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής από τον πόλεμο έχουν σκοτωθεί περίπου 1.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του τότε Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Ιράκ και των χωρών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, προκαλώντας απώλειες και ζημιές στις υποδομές, ενώ παράλληλα διαταράσσει τις παγκόσμιες αγορές και τις αεροπορικές μεταφορές.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

