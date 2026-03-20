Χριστοδουλίδης στο Bloomberg: Πρέπει να συζητηθεί το ζήτημα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο

Η Κύπρος επιδιώκει μια «ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση» με τη βρετανική κυβέρνηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων, μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV με τον Όλιβερ Κρουκ. «Το ζήτημα των βρετανικών βάσεων πρέπει να συζητηθεί», τόνισε.

«Οι βάσεις αποτελούν κατάλοιπο της αποικιοκρατικής περιόδου στην Κύπρο», σημείωσε ο Χριστοδουλίδης.

«Περισσότεροι από 10.000 πολίτες ζουν εντός των βρετανικών βάσεων – έχουμε ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους, για την ασφάλεια και την ευημερία τους».

«Έχω ήδη συζητήσει με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας για εξελίξεις που είδαμε και δεν μας ικανοποίησαν ως προς τον χειρισμό της κρίσης.

Όταν αυτή τελειώσει, πρέπει να θέσουμε τα πάντα στο τραπέζι και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον των βάσεων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η χώρα του οποίου είναι η προεδρεύουσα της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο, αναφέρθηκε σε τρία ζητήματα: στο θέμα της θετικής ανταπόκρισης κάποιων κρατών-μελών της Ένωσης προς την Κύπρο στην κρίση στις βρετανικές βάσεις, η οποία αποτέλεσε έμμεση ενεργοποίηση του άρθρου 42 (7) της Συνθήκης, στη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει μετά το τέλος του πολέμου για το καθεστώς των βάσεων και στην πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί από πλευράς ΕΕ για αποκλιμάκωση της κρίσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, την ώρα που θα μιλούσε ενώπιον του Συμβουλίου ο Ν. Χριστοδουλίδης έλαβε στο κινητό του το μήνυμα για τον συναγερμό στο Ακρωτήρι. Αφού, λοιπόν, εξήγησε στους ηγέτες της Ένωσης τι γίνεται στην Κύπρο τις τελευταίες εβδομάδες με τους συναγερμούς που ηχούν στις βάσεις και τα μηνύματα που λαμβάνουν οι πολίτες που ζουν εκεί, άνοιξε ενώπιον του Συμβουλίου το θέμα του διαλόγου που πρέπει να γίνει με τη βρετανική κυβέρνηση για το καθεστώς των βάσεων.

