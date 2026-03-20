Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις καταστροφές από τον πόλεμο στο Ιράν – Καμένα πλοία και χτυπημένες στρατιωτικές βάσεις (Photos)

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν, με καμένα πλοία σε ιρανικό λιμάνι και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις σε αμερικανική βάση, όπως αναφέρει το Associated Press.

Το AP σημειώνει ότι οι πληροφορίες για τις καταστροφές που έχουν προκληθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου παραμένουν περιορισμένες, ειδικά όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι εικόνες προέρχονται από την Planet Labs PBC με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Η εταιρεία επιβάλλει καθυστέρηση δύο εβδομάδων στη δημοσιοποίηση υλικού, επικαλούμενη τον κίνδυνο αξιοποίησης από «εχθρικούς παράγοντες». Παράλληλα, υψηλής ανάλυσης υλικό δίνουν και ανταγωνιστικές εταιρείες, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ δημοσιεύει χαμηλότερης ανάλυσης εικόνες που αποδεικνύονται χρήσιμες.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει στόχους που περιλαμβάνουν ιρανικά στρατιωτικά και πυραυλικά συστήματα, θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης και της εθελοντικής τους δύναμης, Μπασίτζ. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις drones και πυραύλων κατά του Ισραήλ, και αραβικών χωρών στον Κόλπο.

Καταστροφές σε ναυτική εγκατάσταση στο Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν

Στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καταγράφονται καμένα πλοία στο στρατιωτικό λιμάνι, σύμφωνα με φωτογραφίες της Planet Labs από τις 2 Μαρτίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει πλήξει ιρανικά ναυτικά μέσα, προκαλώντας ζημιές ή βύθιση σε πάνω από 100 σκάφη.

Χτυπήματα στη στρατιωτική βάση Παρτσίν του Ιράν

Εικόνες της 6ης Μαρτίου καταγράφουν ζημιές σε κτίρια στη βάση Παρτσίν κοντά στην Τεχεράνη. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) εκτιμά ότι στο παρελθόν έγιναν δοκιμές εκρηκτικών με πιθανή χρήση σε πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στον ειρηνικό χαρακτήρα του προγράμματος, αν και δυτικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για ενεργό πρόγραμμα έως το 2003.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν «υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βασικών εξαρτημάτων για την ανάπτυξη διαφόρων όπλων». Η περιοχή συνδέεται επίσης με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Σοβαρό πλήγμα στο αρχηγείο του 5ου Στόλου στο Μπαχρέιν

Στο Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, δορυφορικές εικόνες δείχνουν σοβαρές ζημιές σε κτίρια και ράντομ από επιθέσεις με πυραύλους και drones, σύμφωνα με υλικό της Planet Labs από 1 και 6 Μαρτίου.

Το πολεμικό ναυτικό δεν έχει δώσει πλήρη εικόνα, ενώ το Ιράν έχει ισχυριστεί επανειλημμένα ότι πλήττει τη βάση. Παράλληλα, έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με επιθέσεις, ενώ στο παρελθόν είχε πληγεί αντίστοιχη υποδομή στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ.

Ζημιές σε αεροπορική βάση στα ΗΑΕ

Στην αεροπορική βάση Αλ Νταφρά στο Άμπου Ντάμπι, εικόνες της 15ης Μαρτίου δείχνουν κατεστραμμένα και καμένα υπόστεγα.

Η βάση φιλοξενεί περίπου 2.000 Αμερικανούς στρατιώτες και αποτελεί κόμβο για drones και μαχητικά F-35.

Γαλλική ναυτική βάση δέχτηκε επίθεση στο Άμπου Ντάμπι

Στο Άμπου Ντάμπι, στη βάση Camp de la Paix, εικόνες της 3ης Μαρτίου δείχνουν ζημιές σε δύο μεγάλα κτίρια. Η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Ζαγιέντ και σε μικρή απόσταση από την Πολιτιστική Περιοχή της πόλης, όπου περιλαμβάνεται και το Λούβρο του Άμπου Ντάμπι.

Φωτιές

Δορυφόροι Landsat της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) καταγράφουν μεγάλες πυρκαγιές, μεταξύ αυτών στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από επίθεση ιρανικού drone, που προκάλεσε φωτιά σε βυτιοφόρο και πυκνό μαύρο καπνό.

Άλλη πυρκαγιά κατεγράφη στο λιμάνι Σαλάλα στο Ομάν μετά από επίθεση με ιρανικά drones στις 11 Μαρτίου, με την Τεχεράνη να αρνείται την εμπλοκή της, ενώ η φωτιά συνεχίζει να καίει.

