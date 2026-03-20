Ισραήλ: Η στιγμή που θραύσμα πυραύλου πλήττει την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ (Videos)

Ένα βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της πτώσης θραύσματος πυραύλου στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, στο Ισραήλ, με τις εικόνες να αναδεικνύουν την ένταση της έκρηξης και τις ζημιές σε περιοχή κοντά σε ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόκειται για θραύσμα ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Μετά την αναχαίτιση, κομμάτια του πυραύλου έπεσαν στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, προκαλώντας ζημιές σε χώρο στάθμευσης στη Εβραϊκή Συνοικία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το Δυτικό Τείχος και το συγκρότημα του Όρους του Ναού με το τέμενος Αλ-Άκσα.
Η έκρηξη που ακολούθησε περιγράφεται ως ιδιαίτερα ισχυρή, με σκόνη και θραύσματα να εκτοξεύονται σε μεγάλη ακτίνα, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε σημείο λίγα μέτρα από το εμβληματικό τείχος της Παλιάς Πόλης.
Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές Αρχές κάνουν λόγο για ευρύτερη κλιμάκωση, καθώς από τα μεσάνυχτα έως το απόγευμα της Παρασκευής, 20/3, εκτοξεύτηκαν οκτώ «κύματα» βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ.
Τουλάχιστον δύο από αυτά φέρονται να έφεραν κεφαλές διασποράς, με αποτέλεσμα ζημιές σε κατοικίες και ελαφρούς τραυματισμούς σε διάφορες περιοχές.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
