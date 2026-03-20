ΜΜΕ ΗΠΑ: Το «The view» του ABC ως  «κερκόπορτα»  για έλεγχο των «ενοχλητικών» τοκ σόου από την διακυβέρνηση Τραμπ

Άλλο κι αυτό. Αίφνης η Ομόσπονδη Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ, η FCC, εξετάζει την επιβολή του κανόνα της ισότιμης προβολής υποψήφιων βουλευτών αρχίζοντας από την εκπομπή «The view», η οποία από το σύνολο των ενημερωτικών εκπομπών, μάλλον αποτελεί τον «εύκολο στόχο», αναφέρουν γνώστες και παρατηρητές της πραγματικότητας στην αμερικανική τηλεόραση.

Το ABC ενέταξε την εκπομπή «The View» στο ABC News το 2014, κατατάσσοντας την έτσι τεχνικά ως πρόγραμμα ειδήσεων, αν και «κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπέρδευε ποτέ μια εκπομπή τόσο επιφανειακή και ανόητη όσο το «The View» με μια ενημερωτική εκπομπή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άνταμ Μπάκμαν από το MediaPost που καλύπτει τα τεκταινόμενα στην αμερικανική τηλεόραση.

Πριν από το 2014, το «The View» υπάγονταν στο ABC Daytime, είχε αμιγώς ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ουδεμία σχέση με ειδήσεις ή ενημέρωση. Το πρόγραμμα του αποτελείτο από σαπουνόπερες, τηλεπαιχνίδια και τοκ σοου.

Σήμερα, το ABC Daytime έχει μόνο δύο εκπομπές: το «Live With Kelly and Mark» και το «General Hospital». Ένα- ανώδυνο– πρωινάδικο που προβάλλεται μέσω δικτύωσης, σε συνεργαζόμενα περιφερειακά κανάλια και ένα σίριαλ, δηλαδή.

Το «The View» και το «Live With Kelly and Mark» διακρίνονται μεταξύ τους με τουλάχιστον δύο τρόπους: Το «Live With Kelly and Mark» αποφεύγει εντελώς την πολιτική και, από ό,τι φαίνεται, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν παρακολουθεί το «Live With Kelly and Mark».

Είτε παρακολουθεί το «The View» είτε όχι, ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά τι λένε για αυτόν οι φλύαρες παρουσιάστριες του «The View», σχεδόν όλα δυσμενή.

Φαίνεται, επίσης, να γνωρίζει το «The View» με τον ίδιο τρόπο που παρακολουθεί τα τοκ σόου του Τζίμι Κίμελ και του Στίβεν Κολμπέρ. Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών του Τραμπ — με επικεφαλής τον Μπρένταν Καρ, πιθανώς υπό τις οδηγίες του Τραμπ — λέει ότι «διαδικασίες επιβολής» βρίσκονται σε εξέλιξη για να φέρουν το «The View» σε συμμόρφωση με τους κανόνες περί ίσης χρόνου. Από νομική άποψη, το ερώτημα είναι αν οι κανόνες ισχύουν ή όχι για το «The View». Ο Κάρ υποστηρίζει ότι ισχύουν.

Τι πραγματικά ενοιχλεί τον Τραμπ

Αλλά Καρ και Τραμπ προσπαθούν επίσης να υποστηρίξουν ότι οι κανόνες ισχύουν και για μη ειδησεογραφικές εκπομπές, όπως τα βραδινά τοκ σοου των Κίμελ και Κολμπέρ, που δεν συντάσσονται με τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ και τα οποία τον προηγούμενο καιρό έγινε προσπάθεια να καταργηθούν.

Ο Καρ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η FCC έχει ξεκινήσει διαδικασία σχετικά με το «The View». «Η Disney έχει μια εκπομπή που ονομάζεται «The View». Ισχυρίζονται ότι η εκπομπή είναι αυτό που ο νόμος ορίζει ως «αυθεντικές ειδήσεις»», δήλωσε ο Καρ σε συνέντευξη του στο Fox News. Εφόσον πληροί τους όρους για τη μετάδοση γνήσιου, πρωτογενούς και αξιόπιστου ενημερωτικού περιεχόμενου που παράγει καλόπιστα γνήσια ειδησεογραφία, δεν χρειάζεται να δίνεις ίσο χρόνο στους υποψηφίους», είπε ο Καρ. «Αλλά η Disney και το «The View» δεν έχουν αποδείξει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι, στην πραγματικότητα, γνήσια ειδησεογραφία. Έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες επιβολής, εξετάζοντας αυτό το θέμα».

Αυτό που ενοχλεί στην ουσία δεν είναι οι παρουσιάστριες ή τι λένε, αλλά ότι στην εκπομπή φιλοξενούνται συχνά εκπρόσωποι των Δημοκρατικών ή από τον χώρο των Δημοκρατικών και του προοδευτικού χώρου και ελάχιστοι Ρεπουμπλικανοί.

Ένα περιστατικό-αρχές Ιανουαρίου-, με τα πρώτα σημάδια ήδη στον τηλεοπτικό ορίζοντα, ακόμα και ως τέχνασμα από το πρόγραμμα ίσως να δίνει λύση στο αδιέξοδο και την εκτόνωση της πίεσης γύρω από αυτό το ζήτημα και την προσπάθεια ελέγχου στα μη ενημερωτικά τοκ σόου. Στο «The View» φιλοξενήθηκαν μια ακραία πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικανών και μια ακραία των Δημοκρατικών την επόμενη μέρα, των θεσμικών παρεμβάσεων. Μια τέτοια διαχείριση της πίεσης και της ελεγκτικής διαδικασίας για τήρηση του νόμου, για ισότιμη προβολή υποψηφίων, τυπικά πληροί τη σχετική διάταξη. Επι της ουσίας, όμως, υπάρχει θέμα και προκαλεί προβληματισμό, κατά τους αμερικανούς μιντιακούς παρατηρητές.

