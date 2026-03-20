ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 19:33
20.03.2026 18:12

Πάγωμα στα ενοίκια και μείωση ΦΠΑ: Τα 80 μέτρα που ανακοίνωσε ο Σάντσεθ για τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν

pedro-sanchez

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά 80 μέτρων, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υποσχόμενος ιδίως «δραστική μείωση» της φορολόγησης στην ενέργεια.

«Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες απαντήσεις», δήλωσε ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός μετά από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Μεταξύ των μέτρων που ανακοινώθηκαν για υποστήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, είναι η μείωση του ΦΠΑ στο φυσικό αέριο και τα καύσιμα, η οποία θα πρέπει να επιτρέψει τη μείωση των τιμών στις αντλίες έως και 30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, τόνισε ο Σάντσεθ. Η μείωση των φόρων στην ηλεκτρική ενέργεια θα φτάσει έως και 60%.

Τα μέτρα θα προσφέρουν εξοικονόμηση κόστους 200 εκατομμυρίων ευρώ για βιομηχανίες με εντατική χρήση ενέργειας.

Επιπρόσθετα ο Σάντσεθ ανακοίνωσε την υιοθέτηση διατάγματος που προβλέπει «προσωρινό πάγωμα» των ενοικίων στη χώρα. Πρόκειται για ένα μέτρο «παρόμοιο με αυτά που έχουμε εφαρμόσει σε προηγούμενες κρίσεις», δήλωσε ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος «την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία». Τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκριθούν από τη Βουλή.

media mouse entos
antento koynbo 009- new
mojtaba-khamenei
jerusalem
androulakis-famellos-xaritsis-345
Missles
psomiadis_panagiotis_2025
tsagkarakis eyaggelio – new
karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
stegastika daneia 77- new
media mouse entos
antento koynbo 009- new
mojtaba-khamenei
