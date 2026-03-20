Η Κούβα «δεν διαπραγματεύεται» το πολιτικό της σύστημα 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υψηλόβαθμο στέλεχος της κουβανικής κυβέρνησης διαμήνυσε σήμερα ότι ούτε το πολιτικό σύστημα του νησιού, ούτε η θητεία του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις συνομιλίες της Αβάνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Μπορώ κατηγορηματικά να επιβεβαιώσω ότι (…) το πολιτικό σύστημα της Κούβας δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση και, φυσικά, ούτε ο πρόεδρος ή η θέση οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κάρλος Φερνάντες δε Κόσιο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Την περασμένη εβδομάδα η Αβάνα παραδέχτηκε ότι ξεκίνησε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση, την ώρα που ο πετρελαϊκός αποκλεισμός του νησιού, που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βυθίζει τη χώρα βαθύτερα στην οικονομική κρίση.
Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τέσσερις πηγές, έγραψε στη συνέχεια ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει την αποχώρηση του Ντίας-Κανέλ από την εξουσία, δύο χρόνια πριν λήξει η προεδρική θητεία του. Ο Κανέλ είναι επίσης ο εκλεγμένος ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας, για την επόμενη πενταετία.
Διαβάστε επίσης
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.