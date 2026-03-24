Telegraph: Νέες συμφωνίες ασφαλείας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επίθεση με drone σε βάση της RAF επιδιώκει η Κύπρος

Νέες και βελτιωμένες βρετανικές εγγυήσεις ασφαλείας ζήτησε η Κύπρος μετά την επίθεση ιρανικού drone εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια μιας «μακράς» τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κιρ Στάρμερ το Σάββατο, προσθέτει η Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λευκωσία επιθυμεί την επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμίσεων ασφαλείας που προβλέπονται στη συνθήκη του 1960, με την οποία ιδρύθηκαν οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, τονίζει η Telegraph.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, οι κυπριακές απαιτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν αίτημα προς τη Βρετανία να παραχωρήσει τις βάσεις, οι οποίες αποτελούν έδαφος της Βρετανικής Κορώνας και καλύπτουν συνολικά 99 τετραγωνικά μίλια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διαμηνύει ότι οι περιοχές βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν ποτέ μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έχουμε σχέδια να το αλλάξουμε αυτό, προσθέτουν πηγές.

Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ με βόμβες διασποράς – Απάντηση για συνομιλίες μέχρι Πέμπτη αναμένουν οι ΗΠΑ, «διαπραγματευόμαστε με βόμβες» λέει ο Χέγκσεθ – Live οι εξελίξεις


















