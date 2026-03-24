ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 00:18
24.03.2026 23:52

Telegraph: Νέες συμφωνίες ασφαλείας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επίθεση με drone σε βάση της RAF επιδιώκει η Κύπρος

Νέες και βελτιωμένες βρετανικές εγγυήσεις ασφαλείας ζήτησε η Κύπρος μετά την επίθεση ιρανικού drone εναντίον βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί, σύμφωνα με την Telegraph.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια μιας «μακράς» τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Κιρ Στάρμερ το Σάββατο, προσθέτει η Telegraph.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λευκωσία επιθυμεί την επαναδιαπραγμάτευση των ρυθμίσεων ασφαλείας που προβλέπονται στη συνθήκη του 1960, με την οποία ιδρύθηκαν οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, μόλις τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν, τονίζει η Telegraph.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, οι κυπριακές απαιτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν αίτημα προς τη Βρετανία να παραχωρήσει τις βάσεις, οι οποίες αποτελούν έδαφος της Βρετανικής Κορώνας και καλύπτουν συνολικά 99 τετραγωνικά μίλια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας διαμηνύει ότι οι περιοχές βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν ήταν ποτέ μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν έχουμε σχέδια να το αλλάξουμε αυτό, προσθέτουν πηγές.

Διαβάστε επίσης:

Νότια Αφρική: Μεγάλη φωτιά σε 11ώροφο κτίριο με δημόσιες υπηρεσίες – Υποψίες εμπρησμού (Videos)

Μεξικό: Μαθητής σκότωσε καθηγήτρια και υπάλληλο σχολείου επειδή δεν του επέτρεψαν να μπει στην τάξη – Συνελήφθη ο 15χρονος (Video)

Ιρανική επίθεση στο Ισραήλ με βόμβες διασποράς – Απάντηση για συνομιλίες μέχρι Πέμπτη αναμένουν οι ΗΠΑ, «διαπραγματευόμαστε με βόμβες» λέει ο Χέγκσεθ – Live οι εξελίξεις







ΟΗΕ: Ελλάδα, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Λετονία, Πακιστάν, Σομαλία, Δανία και Μπαχρέιν ζητούν λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στα Ιωάννινα

Euroleague: Ήττα-σοκ για τον Ολυμπιακό στην Ισπανία με βολές στο φινάλε, 85-84 η Βαλένθια

Με απώλειες έκλεισε η Wall Street εν μέσω νέων ανησυχιών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

