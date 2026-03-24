Μεξικό: Μαθητής σκότωσε καθηγήτρια και υπάλληλο σχολείου επειδή δεν του επέτρεψαν να μπει στην τάξη – Συνελήφθη ο 15χρονος (Video)

Ένας 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε δύο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο της πολιτείας Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο δράστης συνελήφθη.
Το έγκλημα σημειώθηκε στο ιδιωτικό σχολείο Μακαρένκο, στην πόλη Λάσαρο Κάρδενας.
Όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, οι δυο γυναίκες έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες. Εντοπίστηκαν νεκρές και ο δράστης συνελήφθη.
Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, νεκρές είναι «μια καθηγήτρια και ένα μέλος του διοικητικού προσωπικού» του σχολείου.
Η εισαγγελία της πολιτείας δεν διευκρίνισε τις θέσεις που είχαν οι δύο γυναίκες στο σχολείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως η María del Rosario “N”, 36 ετών, και η Tatiana “N”, 37 ετών, οι οποίες βρίσκονταν στο σχολείο και εκτελούσαν τα καθήκοντά τους όταν δέχθηκαν την επίθεση. Και οι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους από πυροβολισμούς εντός του σχολικού χώρου.
Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα τουφέκι διαμετρήματος 5.56, μαζί με έναν γεμιστήρα και περισσότερα από 40 φυσίγγια.
Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκδοχές, η επίθεση φέρεται να σημειώθηκε όταν δεν επετράπη στον μαθητή η είσοδος στο σχολείο επειδή είχε καθυστερήσει, γεγονός που πυροδότησε τη βίαιη αντίδρασή του.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο νεαρός έβγαλε το όπλο και άνοιξε πυρ εναντίον των καθηγητριών, ακόμη και τη στιγμή που μία από αυτές επιχείρησε να τον σταματήσει.
Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο έφηβος φέρεται να είχε επιδείξει το όπλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την επίθεση, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη προμελέτης.
Οι δείκτες εγκληματικότητας στην πολιτεία Μιτσοακάν είναι από τους υψηλότερους σε ολόκληρο το Μεξικό, καθώς στην περιοχή δρουν καρτέλ ναρκωτικών και άλλες συμμορίες που επιδίδονται σε απαγωγές με στόχο να αποσπάσουν λύτρα.
Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία δεν είναι συνηθισμένες στο Μεξικό, παρά τα υψηλά ποσοστά βίας που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα.
