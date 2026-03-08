search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 14:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 12:06

ΥΠΕΞ Κύπρου: Από τον Λίβανο απογειώθηκαν τα drone που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις

08.03.2026 12:06
AKROTIRI KYPROS

Ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, αποκάλυψε ότι τα drone με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», δήλωσε ο υπουργός στον Guardian επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά την προέλευση των drone.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», πρόσθεσε.

Κύπριοι αξιωματούχοι, τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι βρετανικές βάσεις και όχι Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν στόχος μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ μια ευρωπαϊκή αρμάδα και μέσα αεράμυνας έχουν σπεύσει στη Μεγαλόνησο, σχηματίζοντας έναν πρωτοφανή κλοιό ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Χάος στο Μεξικό: Βομβιστική επίθεση σε συναυλία – 40 σοβαρά τραυματίες και 3 συλλήψεις (Video)

Μέση Ανατολή: «Ποτάμι φωτιάς» στην Τεχεράνη από το «σφυροκόπημα» σε αποθήκες πετρελαίου – Προειδοποίηση για κινδύνους «τοξικής βροχής», συγκλονιστικό βίντεο

Ιρανικά ΜΜΕ: Επιτεύχθηκε συναίνεση για τον νέο ανώτατο ηγέτη – Τα εμπόδια, η «μικρή διαφωνία» και οι απειλές του Ισραήλ


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nintendo (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

russel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Στον Ράσελ η πρώτη νίκη της χρονιάς στην Αυστραλία – Έκανε το «1-2» η Mercedes (Video)

tempi_trisagio_9
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη – Μάρθα Καραλή για την κόρη της Αναστασία: «Σήμερα το κορίτσι μου θα γινότανε 23» – «Υπεύθυνος ο Κώστας Καραμανλής που δεν πρόλαβε ούτε τα 20 της»

Alexis-Tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τα μηνύματα σε Μητσοτάκη για Σούδα και η επίθεση για τη «λευκή επιταγή» σε Τραμπ – «Εμείς είμαστε οι ρεαλιστές, εσείς είστε επικίνδυνοι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης - «Κλείδωσε» ο διάδοχος του Χαμενεΐ, όλες οι εξελίξεις

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 14:03
nintendo (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Nintendo μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς

AKROTIRI KYPROS
ΚΟΣΜΟΣ

Sunday Times: Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

russel
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Στον Ράσελ η πρώτη νίκη της χρονιάς στην Αυστραλία – Έκανε το «1-2» η Mercedes (Video)

1 / 3