ΥΠΕΞ Κύπρου: Από τον Λίβανο απογειώθηκαν τα drone που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις

Ο κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, αποκάλυψε ότι τα drone με εκρηκτικά που κατευθύνθηκαν τις προηγούμενες μέρες προς βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο.

«Αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ότι πρέπει να κοιτάμε προς το λιβανέζικο μέτωπο», δήλωσε ο υπουργός στον Guardian επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά την προέλευση των drone.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από την ευρύτερη κατεύθυνση των βορειοανατολικών περιοχών. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί… πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα συστήματα που υπάρχουν καλύπτουν όλες τις πιθανότητες απειλής», πρόσθεσε.

Κύπριοι αξιωματούχοι, τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι βρετανικές βάσεις και όχι Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν στόχος μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ μια ευρωπαϊκή αρμάδα και μέσα αεράμυνας έχουν σπεύσει στη Μεγαλόνησο, σχηματίζοντας έναν πρωτοφανή κλοιό ασφαλείας.

