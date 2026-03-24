Με απώλειες έκλεισε η Wall Street εν μέσω νέων ανησυχιών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 84,41 μονάδων (–0,18%), στις 46.124,06 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 184,86 μονάδων (–0,84%), στις 21.761,89 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,63 μονάδων (–0,37%), στις 6.556,37 μονάδες.

