Με απώλειες έκλεισε η Wall Street εν μέσω νέων ανησυχιών για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις του.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 84,41 μονάδων (–0,18%), στις 46.124,06 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 184,86 μονάδων (–0,84%), στις 21.761,89 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 24,63 μονάδων (–0,37%), στις 6.556,37 μονάδες.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.