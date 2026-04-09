ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 18:33
09.04.2026 17:30

Απολογείται αύριο ο καθηγητής μουσικής που κακοποιούσε 14χρονη μαθήτρια: Αίτημα να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Αύριο Μεγάλη Παρασκευή απολογείται ο 37χρονος καθηγητής Μουσικής, που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίησης 14χρονης, στην οποία παρέδιδε μαθήματα κιθάρας στα Χανιά. 

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη τη Μεγάλη Τρίτη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά από καταγγελία της ανήλικης, σύμφωνα με το neakriti.

Δεν αποκλείεται μάλιστα το ενδεχόμενο τις επόμενες ώρες να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, προκειμένου να μιλήσουν τυχόν άλλα θύματα του. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου δήλωσε ότι η  Αστυνομία θα ζητήσει ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο 37χρονος παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας στην 14χρονη, από τον Οκτώβριο του 2024 και σταδιακά καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της οικογένειας.

Στη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών στο σπίτι του καθηγητή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχαν συνομιλίες του και οπτικό υλικό με την ανήλικη. Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο 37χρονος, είναι και αυτή της κατοχής πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Η μαθήτρια έσπασε τη σιωπή της

Μόλις πριν από λίγες ημέρες η ανήλικη έλυσε τη σιωπή της αποκαλύπτοντας στους γονείς της όσα βίωνε σε εβδομαδιαία βάση, τις ώρες που υποτίθεται ότι παρακολουθούσε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας.

Με αφορμή την υπόθεση, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων κ. Κανέλλος Νικολάου προέτρεψε τους γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους. «Να τα ακούμε και να μη στεκόμαστε σε κανόνες απαγόρευσης, γιατί πολλές φορές κλείνονται στον εαυτό τους, συνομιλούν με φίλους, μοιράζονται τους προβληματισμούς τους και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση», σημείωσε μεταξύ άλλων.

