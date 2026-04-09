Έξοδος για το Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες τη Μ. Παρασκευή στα λιμάνια της Αττικής – Χιλιάδες ΙΧ πέρασαν τα διόδια

Κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα με πάνω από 20.000 επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα ακτοπλοϊκώς, από τα λιμάνια της Αττικής.

Από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη της Ακτής Τζελέπη, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 16 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 12.338.

Ιδιαίτερα αυξημένη θα είναι και η δραστηριότητα στον Αργοσαρωνικό, όπου αναμένεται να εκτελεστούν 23 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων και επιπλέον 15 δρομολόγια με υδροπτέρυγα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς προορισμούς.





Στη Ραφήνα, η κίνηση θα είναι εξίσου έντονη, με 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 5.690 ατόμων, ενώ θα εκτελεστούν και 4 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.



Αντίστοιχη εικόνα και στο λιμάνι του Λαυρίου, όπου έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια, με περίπου 2.200 επιβάτες να αναχωρούν.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, λόγω της συμφόρησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Κύμα εξόδου και οδικώς – Χιλιάδες αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια τη Μεγάλη Πέμπτη

Παράλληλα με τα πλοία, χιλιάδες ταξιδιώτες κατέκλυσαν το ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, περιμένοντας υπομονετικά σε ουρές χιλιομέτρων για την πολυπόθητη πασχαλινή απόδραση.

Ενδεικτικά, τη Μεγάλη Πέμπτη έως αργά το απόγευμα πέρασαν τα διόδια Ελευσίνας περίπου 48.000 αυτοκίνητα, ενώ από τα διόδια Αφιδνών τα αυτοκίνητα που πέρασαν έφτασαν τις 37.000.

Η φετινή πασχαλινή έξοδος εξελίσσεται σε μία από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζουν τα διόδια και τη σαφή αυξητική τάση, υπολογίζεται πως μέχρι και την ολοκλήρωση της αναχώρησης των τελευταίων εκδρομέων το Μεγάλο Σάββατο, ο τελικός αριθμός των οχημάτων που θα έχουν αφήσει την πρωτεύουσα αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών, όπου είχαν καταγραφεί σταθερά πάνω από 420.000 έξοδοι ΙΧ.

Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι και την Μ. Παρασκευή, απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων από ώρα 06:00 έως 16:00, στην έξοδο.

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου, από ώρα 12:00 έως 22:00 και την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, από ώρα 11:00 έως 23:00, στην είσοδο.

Κοσμοσυρροή και στο ΚΤΕΛ Κηφισού

Η πληρότητα των λεωφορείων που αναχωρούν από το σταθμό υπεραστικών στον Κηφισό αγγίζει το απόλυτο 100%, με τους επιβάτες να κατακλύζουν τον χώρο περιμένοντας να ταξιδέψουν προς τους αγαπημένους τους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν επιστρατεύσει πλήθος έκτακτων δρομολογίων προκειμένου να καλύψουν την τεράστια ζήτηση.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως οι εκδρομείς φέτος έρχονται αντιμέτωποι και με αυξημένο κόστος μετακίνησης, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων καταγράφουν άνοδο της τάξης του 10% συγκριτικά με την περσινή περίοδο, ωστόσο αντίστοιχη αύξηση έχει και το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

