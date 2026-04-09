search
ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 20:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.04.2026 19:23

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος για το βιασμό της 14χρονης

Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 17χρονος που καταγγέλθηκε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 14χρονης στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, απολογήθηκε σήμερα σε ανακριτή, αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται (βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 15 ετών). Κατά πληροφορίες ανέφερε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 14χρονης, την πραγματική ηλικία της οποίας, όπως είπε, δεν γνώριζε.

Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή δύο περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την ανήλικη.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3