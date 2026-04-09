Η μεγάλη έξοδος του Πάσχα: Στο «κόκκινο» οι δρόμοι, το αδιαχώρητο στον Κηφισό – «Βουλιάζουν» τα λιμάνια

Ευκαιρία για απόδραση προσφέρει στους Αθηναίους το Πάσχα και ήδη τη Μεγάλη Πέμπτη όσοι… μπορούν, πήραν τι δρόμο για την επαρχία και τους πασχαλινούς προορισμούς τους.

Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ στα λιμάνια της Αττικής, στον Πειραιά και τα ΚΤΕΛ καταγράφεται το αδιαχώρητο από τους ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά. Παράλληλα ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού.

Επίσης αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Αττική Oδό, όπου οι καθυστερήσεις, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Αναφορικά με τους εξόδους της Αττικής, στην Αθηνών-Κορίνθου παρατηρείται δυσχέρεια λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας έως την Νέα Πέραμο, καθώς και στο ύψος των Μεγάρων. Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας όπου η κίνηση διεξάγεται κανονικά πέρα από κάποιες μικρές καθυστερήσεις στα διόδια Αφιδνών.

Η φετινή πασχαλινή έξοδος εξελίσσεται σε μία από τις μαζικότερες των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζουν τα διόδια και τη σαφή αυξητική τάση, υπολογίζεται πως μέχρι και την ολοκλήρωση της αναχώρησης των τελευταίων εκδρομέων το Μεγάλο Σάββατο, ο τελικός αριθμός των οχημάτων που θα έχουν αφήσει την πρωτεύουσα αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τα ρεκόρ των προηγούμενων ετών, όπου είχαν καταγραφεί σταθερά πάνω από 420.000 έξοδοι ΙΧ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει προς Κόρινθο 48.268 οχήματα και 37.576 προς Λαμία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η έξοδος για τη Μεγάλη Πέμπτη πρόκειται να κορυφωθεί μετά στις 16:00, ώρα κατά την οποία ολοκληρώνουν το ωράριό τους πολλοί εργαζόμενοι και ξεκινούν άμεσα το ταξίδι τους. Λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15:00 έως τις 22:00 σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη και από τις 06:00 έως τις 16:00 αύριο Μεγάλη Παρασκευή, ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Εικόνες… Δεκαπενταύγουστου στα λιμάνια

Βουλιάζουν από ταξιδιώτες τα λιμάνια της Αττικής, για όσους ταξιδέψουν δια θαλάσσης. Στον Πειραιά, οι ουρές των οχημάτων είναι συνεχείς από τα ξημερώματα, με το Λιμενικό Σώμα να έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της επιβίβασης. Ήδη από τη Μεγάλη Τετάρτη η κίνηση ήταν τεράστια, με περισσότερους από 20.000 επιβάτες να αναχωρούν μόνο από την πύλη Τζελέπη μέσω 20 προγραμματισμένων δρομολογίων προς το Αιγαίο, ενώ χιλιάδες άλλοι ταξίδεψαν προς τον Αργοσαρωνικό.

Οι αναχωρήσεις συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς γεμίζοντας ασφυκτικά τα πλοία. Παράλληλα, έντονη είναι η επιβατική κίνηση τόσο από το λιμάνι της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες και το Μαρμάρι, όσο και από το Λαύριο. Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως, τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση, λόγω της συμφόρησης στους περιμετρικούς δρόμους.

Κοσμοσυρροή και στο ΚΤΕΛ Κηφισού

Η πληρότητα των λεωφορείων που αναχωρούνναπό το σταθμό υπεραστικών στον Κηφισό αγγίζει το απόλυτο 100%, με τους επιβάτες να κατακλύζουν τον χώρο περιμένοντας να ταξιδέψουν προς τους αγαπημένους τους προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, ενώ οι διοικήσεις των ΚΤΕΛ έχουν επιστρατεύσει πλήθος έκτακτων δρομολογίων προκειμένου να καλύψουν την τεράστια ζήτηση.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως οι εκδρομείς φέτος έρχονται αντιμέτωποι και με αυξημένο κόστος μετακίνησης, καθώς οι τιμές των εισιτηρίων καταγράφουν άνοδο της τάξης του 10% συγκριτικά με την περσινή περίοδο, ωστόσο αντίστοιχη αύξηση έχει και το κόστος μετακίνησης με αυτοκίνητο, λόγω της ανόδου των τιμών των καυσίμων.

