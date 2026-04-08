ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 19:55
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

08.04.2026 18:46

Πασχαλινή «απόδραση» δια θαλάσσης: Πάνω από 32.000 ταξιδιώτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής τη Μ. Πέμπτη

φωτογραφία αρχείου

Αυξημένη αναμένεται να είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων προς τα νησιά για τις διακοπές της πασχαλινής περιόδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περισσότεροι από 32.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τους βασικούς λιμένες, με δεκάδες προγραμματισμένα δρομολόγια να καλύπτουν την αυξημένη κινητικότητα της περιόδου.

Συνολικά, τουλάχιστον 43 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου. Αν σε αυτά προστεθεί και η κίνηση στον Αργοσαρωνικό, η δραστηριότητα ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Πειραιάς: Στο επίκεντρο της επιβατικής κίνησης

Τον κύριο όγκο των ταξιδιωτών εξυπηρετεί και φέτος το λιμάνι του Πειραιά, από όπου έχουν προγραμματιστεί 20 αναχωρήσεις πλοίων. Ο αριθμός των επιβατών εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 20.225. Την ίδια ώρα, έντονη είναι η δραστηριότητα και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, με 23 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών-οχηματαγωγών και 15 δρομολόγια υδροπτέρυγων. Στα ταχύπλοα αυτά, η κίνηση υπολογίζεται σε 2.322 επιβάτες, αναδεικνύοντας τη σημαντική ροή προς κοντινούς προορισμούς.

Ραφήνα: Αυξημένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, με 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και περίπου 7.440 ταξιδιώτες να αναχωρούν. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ακόμη 4 δρομολόγια προς το Μαρμάρι, ενισχύοντας τη σύνδεση με την Εύβοια και τις γύρω περιοχές.

Λαύριο: Σταθερά ανοδική πορεία

Από το λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια, ενώ η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2.284 άτομα. Αν και τα μεγέθη παραμένουν χαμηλότερα σε σύγκριση με τα άλλα λιμάνια της Αττικής, η αυξημένη δραστηριότητα καταδεικνύει την ενίσχυση του ρόλου του λιμένα στην εξυπηρέτηση της πασχαλινής εξόδου.

