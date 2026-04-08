search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Μενίδι: Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση ηλικιωμένης από νταλίκα

Τραγωδία στο Μενίδι νωρίς το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης όταν μια γυναίκα σκοτώθηκε μετά από παράσυρσή της από νταλίκα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αγίας Τριάδος, περίπου στις 7.30 το πρωί, με το βαρύ όχημα να παρασύρει τη γυναίκα, κάτω από συνθήκες που χρειάζονται διερεύνηση.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της λίγο αργότερα.

Στο οπτικό υλικό, που παρουσίασε ο Alpha, αποτυπώνεται καρέ καρέ η στιγμή του τροχαίου στο Μενίδι αλλά και τα όσα ακολούθησαν μετά την πτώση της ηλικιωμένης γυναίκας στον δρόμο. Αν κι αρχικά οι αναφορές ενημέρωσαν ότι όλα σημειώθηκαν μετά από όπισθεν που έκανε το φορτηγό, το βίντεο δείχνει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το φορτηγό που κινείται στην οδό Αγία Τριάδος στο Μενίδι, ξαφνικά αναπήδα στο έδαφος το πίσω μέρος του. Αυτή είναι η στιγμή που έχει χτυπηθεί η ηλικιωμένη γυναίκα και ο πίσω δεξιός τροχός του μεγάλου οχήματος περνάει πάνω από το σώμα της 82χρονης.

Ο οδηγός του φορτηγού στην κατάθεση που έδωσε στις αστυνομικές αρχές ανέφερε ότι το περιστατικό έγινε κατά τη στιγμή που προσπαθούσε να κάνει οπισθογωνία. Ωστόσο, τα ντοκουμέντα δείχνουν ότι το περιστατικό συνέβη ενώ το φορτηγό κινούνταν κανονικά στο δρόμο και λίγα μέτρα πριν ο οδηγός του το ακινητοποιήσει για να προχωρήσει αμέσως μετά στη στάθμευσή του.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Τροχαία, που συνέλεξε όλα τα στοιχεία από το σημείο, ενώ λαμβάνει καταθέσεις και από μάρτυρες προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

