Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 85 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 2 χλμ..
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
