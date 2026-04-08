Σεισμός 4,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Λακωνίας και Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 85 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας Λακωνίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 2 χλμ..

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»

Θεσσαλονίκη: Αθώωσαν τους αστυνομικούς για το έλειμμα των 700.000 ευρώ στη Διεύθυνση Ασφαλείας – Είχε αυτοκτονήσει ο υπεύθυνος του τμήματος

Η καταστηματάρχης από τα Τρίκαλα που έγινε viral με την προφορά της (video)