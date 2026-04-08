Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 48χρονος για επίθεση με αυτοσχέδιο μηχανισμό στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»

Υπόθεση ρίψης αυτοσχέδιου εκρηκτικού – εμπρηστικού μηχανισμού που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης» του Άρη, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, εξιχνίασαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ως δράστης ταυτοποιήθηκε 48χρονος, οργανωμένος οπαδός αντίπαλης ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, οι δύο άνδρες προσέγγισαν με δίκυκλο το «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο 48χρονος αποβιβάστηκε και πέταξε τον αυτοσχέδιο μηχανισμό σε υαλοπίνακα Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που λειτουργεί σε ισόγειο χώρο, κάτω από θύρα του γηπέδου.

Από την έκρηξη, η οποία έγινε τα ξημερώματα της 22ας Δεκεμβρίου 2025, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΚΔΑΠ και μικρής έκτασης πυρκαγιά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει -κατά περίπτωση- τα εξής αδικήματα: εμπρησμός, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας και όπλων.

