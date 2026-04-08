Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

Στη σύλληψη μιας 59χρονης για παράνομη κατοχή και διάθεση ειδών πυροτεχνίας προχώρησε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4) η Αστυνομία στην Κω.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που έγινε σε κατάστημα της 59χρονης, βρέθηκαν 25.840 κροτίδες διαφόρων τύπων, τα οποία σκόπευε να πουλήσει.

Όλα τα είδη πυροτεχνίας κατασχέθηκαν.

Διαβάστε επίσης: