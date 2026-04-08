Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας για ύποπτα αντικείμενα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης στην αστυνομία, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτων αντικειμένων στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή των Πετραλώνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο χαρτοφύλακες οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πρώην γραφείο του ΣΔΟΕ.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου στα ύποπτα αντικείμενα έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αλκίφρονος από το ύψος της οδού Αλκμήνης.

