Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του ΑΠΘ – Στη ΜΕΘ ο 19χρονος

Συναγερμός έχει σημάνει στο ΑΠΘ μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Ο 19χρονος παρουσίασε συμπτώματα το Σαββατοκύριακο, όταν είχε επιστρέψει στη Θεσσαλία, τον τόπο καταγωγής του για το Πάσχα. Τη Μεγάλη Δευτέρα, 6/4 διακομίστηκε στο τοπικό νοσοκομείο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά την άμεση χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα. Η καθηγήτρια του Τμήματος Κτηνιατρικής, υπεύθυνη του μαθήματος Ειδική Βακτηριολογία, Μυκητολογία, Ιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα, με e-mail προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες καλεί όσους και όσες παρακολούθησαν τα εργαστήρια την περασμένη εβδομάδα να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γενικό τους γιατρό, επισυνάπτοντας το έγγραφο του ΕΟΔΥ. «Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας, σας καλώ όμως να επικοινωνήσετε με τον Γενικό σας Ιατρό για οδηγίες με βάση το επισυναπτόμενο αρχείο», αναφέρει η διδάσκουσα.

Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ

«Συνιστάται άμεσα χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όλα τα άτομα που ήρθαν σε στενή, αυξημένου κινδύνου επαφή με το κρούσμα, σε διάστημα 7 ημερών πριν την έναρξη των συμπτωμάτων αυτού, έως 24 ώρες μετά την έναρξη κατάλληλης αντιμικροβιακής αγωγής, σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις», αναφέρει. Τέτοιες στενές επαφές θεωρούνται:

Μέλη του οικιακού περιβάλλοντος.

Άτομα που είχαν στενή, αυξημένου κινδύνου ή άμεση επαφή με το κρούσμα και τις αναπνευστικές εκκρίσεις του (π.χ. επαγγελματίες Υγείας).

Τα άτομα που είχαν στενή, αυξημένου κινδύνου ή άμεση επαφή με το κρούσμα, στο πλαίσιο άλλων δραστηριοτήτων, πχ εργασιακό χώρο, αθλητικές δραστηριότητες κλπ.

Ο Οργανισμός παραθέτει τον σύνδεσμο αναλυτικής ενημέρωσης για τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα στη σελίδα του ΕΟΔΥ.

Διαβάστε επίσης

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για την απαγόρευση των social media σε παιδιά: Πώς θα εφαρμοστεί, το χρονοδιάγραμμα και οι κυρώσεις

Η ανάρτηση του Πάνου Ρούτσι για τον γιο του που χάθηκε στα Τέμπη: «Σήμερα θα έκλεινες τα 26… Δεν θα σταματήσω να παλεύω»

Η καταστηματάρχης από τα Τρίκαλα που έγινε viral με την προφορά της (video)