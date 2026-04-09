Λαμία: Αλεπού παγιδεύτηκε σε δεξαμενή νερού – Εντοπίστηκε σε έλεγχο και διεσώθη από πυροσβέστες (Photos/Video)

Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε τη Μ. Πέμπτη, 9/4, στη Λαμία, με μια μικρή αλεπού να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επιχείρησης διάσωσης που συγκίνησε.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, το άτυχο ζώο είχε εγκλωβιστεί μέσα σε υδατοδεξαμενή, δίνοντας μάχη για να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού, ενώ ο κίνδυνος πνιγμού ήταν άμεσος.

Η παρουσία της αλεπούς έγινε αντιληπτή από δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, και με τη συνδρομή δύο ακόμη συναδέλφων τους από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας που έφτασαν στο σημείο, ξεκίνησαν συντονισμένες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό της.

Οι πυροσβέστες, χρησιμοποιώντας κατάλληλο εξοπλισμό, κατάφεραν τελικά να βγάλουν την αλεπού με ασφάλεια από τη δεξαμενή. Μόλις ελευθερώθηκε, η μικρή αλεπού επέστρεψε στο φυσικό της περιβάλλον.

Το συμβάν αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αντίδρασης αλλά και της ευαισθησίας απέναντι σε κάθε μορφή ζωής που κινδυνεύει, ακόμη και όταν πρόκειται για άγρια ζώα.

Για ακόμη μία φορά, οι πυροσβέστες απέδειξαν έμπρακτα τον επαγγελματισμό και την ανθρωπιά τους, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά και προστατεύοντας ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα.

