Επιχείρηση «Spark Down»: «Σαφάρι» της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα ενόψει Πάσχα – Κατασχέθηκαν πάνω από 90.000 βεγγαλικά (Photos/Video)

«Spark-Down» ονόμασε η ΕΛΑΣ την εκτεταμένη πανελλαδική επιχείρηση κατά της παράνομης διακίνησης και χρήσης πυροτεχνικών ειδών, στην οποία προχώρησε τη Μεγάλη Τετάρτη.



Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, με στόχο την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, εμπορίας και χρήσης κροτίδων και πυροτεχνημάτων, ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία που πραγματοποίησαν ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη και τοπικές ιδιαιτερότητες που συνδέονται με τραυματισμούς ή ακόμη και απώλειες ζωής.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν 3.660 έλεγχοι, ενώ συνελήφθησαν 23 άτομα και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις. Από τους ελέγχους κατασχέθηκαν συνολικά 49.564 κροτίδες, 41.447 πυροτεχνήματα, 6.370 παιδικά αθύρματα, 152 φωτοβολίδες, 127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί, 114 βεγγαλικά και 2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.



Τα στοιχεία εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 7 Μαρτίου. Μέχρι και τις 8 Απριλίου έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 27.027 έλεγχοι, έχουν συλληφθεί 93 άτομα και έχουν βεβαιωθεί 79 παραβάσεις. Στο ίδιο διάστημα έχουν κατασχεθεί 105.762 κροτίδες, 44.139 πυροτεχνήματα, 6.975 παιδικά αθύρματα, 1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί, 452 συσκευές εκτόξευσης, 163 φωτοβολίδες, 149 βεγγαλικά και 27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών.





Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης, στην Κόρινθο συνελήφθη αλλοδαπή σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων όπου βρέθηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας, στο Λασίθι συνελήφθη Έλληνας πολίτης σε επιχείρηση με περισσότερες από 23.000 κροτίδες, ενώ στην Αττική συνελήφθη πολίτης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου εντοπίστηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες, καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα και πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων. Στη Μεσσηνία συνελήφθη επίσης πολίτης, ο οποίος είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες για παραλαβή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59 κροτίδες.



Όπως επισημαίνεται, οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.





Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ημέρα Δράσης με την κωδική ονομασία «Spark-Down» υλοποιήθηκε χθες Μ. Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, από αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης κατασκευής, διακίνησης, εμπορίας και χρήσης-καύσης ειδών πυροτεχνίας.



Ο σχεδιασμός της Δράσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα.



Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία επιχείρησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής.





Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης διενεργήθηκαν -3.660- έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν -23- συλλήψεις και βεβαιώθηκαν -22- παραβάσεις, ενώ –μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέχρι και χθες 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί -27.027- έλεγχοι, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε -93- και των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε -79-.



Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:



Παρατίθενται ενδεικτικές υποθέσεις που χειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της χθεσινής δράσης:



Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει ειδική ενότητα με στατιστικά στοιχεία (ελέγχους, συλλήψεις, κατασχέσεις), καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή χρήσης κροτίδων και λοιπών πυροτεχνικών ειδών (δείτε εδώ).



Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

