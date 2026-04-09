Τρίκαλα: Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση ο 19χρονος φοιτητής με μηνιγγίτιδα- Δεκάδες υγειονομικοί έλαβαν χημειοπροφύλαξη

Έντονη ανησυχία επικρατεί στο νοσοκομείο των Τρίκαλων, μετά τη νοσηλεία 19χρονου φοιτητή από την Καλαμπάκα, με βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Ο νεαρός, που σπουδάζει στη Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σε σταθερή κατάσταση.

Παράλληλα οι υγειονομικές αρχές έχουν ενεργοποιήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για την προστασία των στενών επαφών του, μεταξύ των οποίων και περισσότεροι από 30 υγειονομικοί που ήρθαν σε επαφή με το περιστατικό.

Αναλυτικά ο νεαρός, τα ξημερώματα Δευτέρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Σύμφωνα με τον πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκο, η κατάσταση του κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή και οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν σε μια νευρολογική εκτίμηση, αφού τον αποσωληνώσουν και τον αφυπνίσουν.

Επιπροσθέτως ο κ. Γιαννάκος αναδεικνύει το θέμα της επικινδυνότητας του κλάδου των υγειονομικών, καθώς 30 εργαζόμενοι από τα επείγοντα και 10 άτομα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τη ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με ασθενή, έλαβαν χημειοπροφύλαξη : « Αυτό δείχνει την ανθυγιεινότατη και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.

