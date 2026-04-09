Σύγκρουση τραμ με βανάκι στο Καλαμάκι

Τραμ συγκρούστηκε με βανάκι στο ύψος της Καλμακίου στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το τροχαίο διερευνώνται.

