search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι διέρρηξαν 12 οχήματα μέσα σε λίγες ώρες – Τρεις συλλήψεις

Στη σύλληψη τριών νεαρών προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (9/4) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, έπειτα από αναζητήσεις για τον εντοπισμό δραστών διαρρήξεων οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς.

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται ότι μέσα σε λίγες ώρες διέρρηξαν 12 οχήματα, ενώ τρεις μέρες νωρίτερα, μαζί με συνομήλικο συνεργό τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, έκαναν 11 ακόμη παραβιάσεις στην περιοχή Χαριλάου, απ’ όπου αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο και πλήθος προσωπικών αντικειμένων των κατόχων τους, όπως γυαλιά, αρώματα κ.λπ.

Κατά τη σύλληψή τους, οι δράστες διαπιστώθηκε ότι έφεραν χρηματικά ποσά, τρία (3) κινητά τηλέφωνα, ένα φορητό υπολογιστή τύπου tablet, διαρρηκτικά εργαλεία, φακούς και πλήθος αντικειμένων την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.

Πέραν της δικογραφίας που περιλαμβάνει τα τέσσερα προαναφερόμενα άτομα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς σχημάτισαν αυτοτελή δικογραφία σε βάρος των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΓΕΙΑ

LIFESTYLE

LIFESTYLE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

