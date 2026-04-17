Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

Tην αυτοκτονία εξετάζουν ως πιθανό σενάριο οι αρχές για την 17χρονη που εντοπίστηκε νεκρή στη διώρυγα της Κορίνθου το πρωί της Παρασκευής.

Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Φιλοθέης, ενώ η μητέρα της προσήλθε στο ΑΤ Φιλοθέης-Ψυχικού στη μία τη νύχτα και δήλωσε την εξαφάνιση του παιδιού λέγοντας ότι έφυγε από το σπίτι στις 8 το βράδυ χθες, Πέμπτη 16 Απριλίου, με πεσμένη ψυχολογία, προκειμένου να πάει στο μάθημά της. Το παιδί είχε μαζί του το κινητό του.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για κόρη γνωστού γιατρού.

Αυτό που φαίνεται να ενεργοποίησε τους γονείς ήταν το γεγονός ότι αφενός η 17χρονη έλειπε για ώρες χωρίς να έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί τους ή με συγγενείς ή φίλους και αφετέρου ένα σημείωμα που τους κίνησε υποψίες.

Το στίγμα του κινητού της 17χρονης ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Ισθμό της Κορίνθου.

Η σορός της ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη με σκάφος παρουσία του Λιμενικού και παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο Κορίνθου.

