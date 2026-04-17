Την ενοχή του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους, ζητά η εισαγγελέας

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους, πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Κατά την εισήγηση, η εισαγγελέας ζήτησε να απαλλαγεί ο κατηγορούμενος μόνο για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας εισηγήθηκε να καταδικαστεί και η μητέρα παρά τους ισχυρισμούς της ότι εξαναγκάστηκε από τον τότε σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 βαρύτατες κατηγορίες. Ο πρώην αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για «βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή», κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του.

Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για «κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή».

Οι υπόλοιπες κατηγορίες βαρύνουν αποκλειστικά τον 46χρονο και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση είναι «πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοεικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή».

