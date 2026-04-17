search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 14:21

Την ενοχή του αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους, ζητά η εισαγγελέας

ASTYNOMIKOS_VOULIS_ZEYGARI

Την ενοχή του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για την κακοποίηση των παιδιών τους, πρότεινε η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Κατά την εισήγηση, η εισαγγελέας ζήτησε να απαλλαγεί ο κατηγορούμενος μόνο για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας εισηγήθηκε να καταδικαστεί και η μητέρα παρά τους ισχυρισμούς της ότι εξαναγκάστηκε από τον τότε σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 βαρύτατες κατηγορίες. Ο πρώην αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για «βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή», κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του.

Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για «κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή».

Οι υπόλοιπες κατηγορίες βαρύνουν αποκλειστικά τον 46χρονο και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση είναι «πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοεικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hormuz-2342
mareva mitsotaki 77- new
xeiropedes
korinthos soros 17xronis – new
novak-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
gap rgvillage
tina new
lazaridis makarios
moufteia-komotinis-123
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

hormuz-2342
mareva mitsotaki 77- new
xeiropedes
