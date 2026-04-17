Ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί ξανά για παρτίδα φέτας που αποσύρθηκε λόγω ανίχνευσης μικροοργανισμού

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), έστειλε νέα προειδοποίηση για φέτα η οποία είχε αποσυρθεί λόγω ανίχνευσης του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Πρόκειται για τυρί της «Φέτα ΒΥΤΙΝΑΣ», καθώς σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ διαπιστώθηκε ότι έχει διατεθεί στην αγορά, με τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης (αριθμό παρτίδας 24/07/2027/ ΦΕ-2751, ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026) όχι μόνο σε μορφή χύμα (σε βαρέλι), αλλά και σε προσυσκευασμένες μορφές (συσκευασίες κενού), σε διαφορετικά μεγέθη (ενδεικτικά 0,5 kg, 1 kg και 3 kg), μέσω διαφόρων επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου.

«Δεδομένου ότι στην περίπτωση της χύμα διάθεσης (από βαρέλι) είναι πιθανό να μην είναι εφικτή η αναγνώριση της παρτίδας από τους καταναλωτές, ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόν με την ανωτέρω εμπορική ονομασία να μην το καταναλώσουν και να απευθυνθούν στο σημείο αγοράς» τονίζει ο οργανισμός.

«Επιπλέον, οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν σε προσυσκευασμένη μορφή καλούνται να ελέγξουν την επισήμανση και σε περίπτωση που τα στοιχεία συμφωνούν με την ανακληθείσα παρτίδα, να μην το καταναλώσουν. Ενδεικτική φωτογραφία επισυνάπτεται. Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει ήδη απαιτήσει την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη» προσθέτει.

