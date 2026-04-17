Σοκ στην Κόρινθο: Πτώμα 17χρονης εντοπίστηκε στον Ισθμό – Αναγνωρίστηκε από τους γονείς της, είχε εξαφανιστεί από το Ψυχικό

Μια νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή να επιπλέει στον Ισθμό το πρωί της Παρασκευής.

Το πτώμα ανήκει σε μια 17χρονη ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοχειρία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η εξαφάνισή της ανήλικης είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Ψυχικού.

Mέσω στίγματος κινητού εντοπίστηκε στην Κόρινθο στην ευρύτερη περιοχή και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κοπέλα ταυτοποιήθηκε από τους γονείς της που κλήθηκαν να την αναγνωρίσουν….

Σύμφωνα με το korinthostv.gr η νεαρή κοπέλα ελληνικής καταγωγής ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη παρουσία σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Ποσειδονίας κοντά στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».

