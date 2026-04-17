search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 12:46

Σοκ στην Κόρινθο: Πτώμα 17χρονης εντοπίστηκε στον Ισθμό – Αναγνωρίστηκε από τους γονείς της, είχε εξαφανιστεί από το Ψυχικό

17.04.2026 12:46
Μια νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή να επιπλέει στον Ισθμό το πρωί της Παρασκευής.

Το πτώμα ανήκει σε μια 17χρονη ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αυτοχειρία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η εξαφάνισή της ανήλικης είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Ψυχικού.

Mέσω στίγματος κινητού εντοπίστηκε στην Κόρινθο στην ευρύτερη περιοχή και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κοπέλα ταυτοποιήθηκε από τους γονείς της που κλήθηκαν να την αναγνωρίσουν….

Σύμφωνα με το korinthostv.gr η νεαρή κοπέλα ελληνικής καταγωγής ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη παρουσία σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Ποσειδονίας κοντά στη Διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης και διερεύνησης των αιτίων του θανάτου από ιατροδικαστή.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:56
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

1 / 3