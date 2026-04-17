«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου οι οποίοι μετέβησαν στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου, ενώ χθες αποδεσμεύτηκαν τα πρώτα από τα 8 εκατομμύρια ευρώ των αποζημιώσεων.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν συγκεκριμένες απαντήσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

«Είμαστε εγκλωβισμένοι περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις από την στιγμή που ζωονόσος δεν μεταδίδεται θα έπρεπε τα τυροκομικά προϊόντα και το γάλα να επιτρέψουν να φύγουν από το νησί», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συντονιστικού των κτηνοτρόφων Θεμιστοκλής Καμμένος.

Είπα ακόμα ότι 75.000 αμνοερίφια που προοριζόταν να σφαγούν το Πάσχα παραμένουν στους στάβλους και το κόστος σίτισης τους ανέρχεται στα 1000 την ημέρα.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν λύση ανάλογη με εκείνη που έδωσε η Κύπρος στους κτηνοτρόφους της».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Φράγκος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι περνούν μεγάλη δοκιμασία και στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία αστυκτηνιατρικών ελέγχων που έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πόσο έχει εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός.

Τέλος, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του αγροτικού κόσμου είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και από την νέα ηγεσία υπό τον κ. Σχοινά ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους.

