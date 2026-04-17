ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:40
«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

lesbos new

Κραυγή αγωνίας από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου οι οποίοι μετέβησαν στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθούν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά.

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση με εκπροσώπους του υπουργείου, ενώ χθες αποδεσμεύτηκαν τα πρώτα από τα 8 εκατομμύρια ευρώ των αποζημιώσεων.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν συγκεκριμένες απαντήσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου

«Είμαστε εγκλωβισμένοι περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις από την στιγμή που ζωονόσος δεν μεταδίδεται θα έπρεπε τα τυροκομικά προϊόντα και το γάλα να επιτρέψουν να φύγουν από το νησί», ανέφερε ο εκπρόσωπος του συντονιστικού των κτηνοτρόφων Θεμιστοκλής Καμμένος.

Είπα ακόμα ότι 75.000 αμνοερίφια που προοριζόταν να σφαγούν το Πάσχα παραμένουν στους στάβλους και το κόστος σίτισης τους ανέρχεται στα 1000 την ημέρα.

«Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει τίποτα, ούτε καν συγκεκριμένες απαντήσεις, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν λύση ανάλογη με εκείνη που έδωσε η Κύπρος στους κτηνοτρόφους της».

Από την πλευρά του ο Γιάννης Φράγκος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων τόνισε ότι οι κτηνοτρόφοι περνούν μεγάλη δοκιμασία και στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία αστυκτηνιατρικών ελέγχων που έχει ως αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν πόσο έχει εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός.

Τέλος, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Χαράλαμπος Αθανασίου ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του αγροτικού κόσμου είπε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και από την νέα ηγεσία υπό τον κ. Σχοινά ώστε οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους.

Διαβάστε επίσης

Χάιντς Κούνιο: Πέθανε ο τελευταίος Θεσσαλονικιός επιζών του Άουσβιτς

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από ηλικιωμένη 100.000 ευρώ με το «κόλπο» του λογιστή

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος – Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία (video)



val-kilmer_1704_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

lesbos new
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

gewrgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυρτώ: Μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε» – Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους

kefalonia_mirto
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα Δικαστήρια για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης (videos)

adonis-georgiadis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου μαζί της»

eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

gap rgvillage
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

tina new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

DEMIRIS-12-NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

val-kilmer_1704_1920-1080_new
lesbos new
gewrgiadis
