17.04.2026 09:42
ΕΛΛΑΔΑ

17.04.2026 09:42

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από ηλικιωμένη 100.000 ευρώ με το «κόλπο» του λογιστή

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας, ο οποίος εξαπάτησε μια ηλικιωμένη αρπάζοντας της όλες τις οικονομίες της.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη κατάφεραν και πήραν από την ηλικιωμένη που μένει σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης 100.000 ευρώ.

Ο 22χρονος με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτης λογιστή, μετέβη στο σπίτι 76χρονης, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης και πήρε 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για οικονομίες τις οποίες η ηλικιωμένη είχε κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της.

Διαβάστε επίσης

Θρίλερ με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας: Προσήχθη ένας ύποπτος – Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία (video)

Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε συστημένο με 2 κιλά κάνναβη

Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου

