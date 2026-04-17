Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν από ηλικιωμένη 100.000 ευρώ με το «κόλπο» του λογιστή

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άνδρας, ο οποίος εξαπάτησε μια ηλικιωμένη αρπάζοντας της όλες τις οικονομίες της.

Πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη κατάφεραν και πήραν από την ηλικιωμένη που μένει σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης 100.000 ευρώ.

Ο 22χρονος με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτης λογιστή, μετέβη στο σπίτι 76χρονης, σε χωριό του Νομού Θεσσαλονίκης και πήρε 100.000 ευρώ.

Πρόκειται για οικονομίες τις οποίες η ηλικιωμένη είχε κρυμμένες και θαμμένες στον κήπο της.

