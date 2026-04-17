Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε με συστημένο 2 κιλά κάνναβη

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Αθήνα, καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισαγάγει με ταχυδρομικό δέμα ακατέργαστη κάνναβη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το δέμα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και προερχόταν από το εξωτερικό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν περίπου 1,94 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).
Ακολούθησε ελεγχόμενη παράδοση του δέματος, κατά την οποία ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τη στιγμή που το παρέλαβε.
Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 27χρονο καθώς και στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμό.
Ειδικότερα εντοπίστηκαν:
Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
