search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 09:30

Χειροπέδες σε 27χρονο που παρέλαβε με συστημένο 2 κιλά κάνναβη

17.04.2026 09:30
Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Αθήνα, καθώς φέρεται να επιχείρησε να εισαγάγει με ταχυδρομικό δέμα ακατέργαστη κάνναβη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δέμα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών και προερχόταν από το εξωτερικό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν περίπου 1,94 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Ακολούθησε ελεγχόμενη παράδοση του δέματος, κατά την οποία ο 27χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη τη στιγμή που το παρέλαβε.

Σε σωματική έρευνα που έγινε στον 27χρονο καθώς και στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμό.

Ειδικότερα εντοπίστηκαν:

  • συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), μικτού βάρους 3 κιλών και 553 γραμμαρίων,
  • συσκευασία με παραισθησιογόνα μανιτάρια μικτού βάρους 74 γραμμαρίων,
  • συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη μικτού βάρους 2 κιλών και 4 γραμμαρίων,
  • 135 γραμμάρια MDMA,
  • 90 γραμμάρια κοκαΐνης,
  • 13 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης,
  • 1 κιλό βούτυρο κάνναβης,
  • 4 ζυγαριές ακριβείας,
  • 6 φωτοβολίδες,
  • 2 καπνογόνα,
  • 420 ευρώ,
  • πλαστικοποιητής και
  • κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:37
ΣΙΝΕΜΑ

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυρτώ: Μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε» – Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους

1 / 3