Τροχαίο στην Αργολίδα: Νεκρός 35χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανών – Σοβαρά τραυματισμένος ανήλικος (video/photos)

Τροχαίο δυστύχημα με έναν 35χρονο να χάνει τη ζωή του και έναν 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (16/4) στην Αργολίδα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Τολό, στο ύψος του σχολείου του χωριού, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν δύο μηχανές στις οποίες επέβαιναν ο 35χρονος και ο 16χρονος.

Μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, ο 35χρονος και ο 16χρονος μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους με τον πρώτο να αφήνει την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

