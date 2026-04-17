ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

17.04.2026 11:26

Κεφαλονιά: Στα Δικαστήρια για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης (videos)

kefalonia_mirto

Ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα Κεφαλονιάς οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς.

Πρώτος έφτασε με σκυμμένο κεφάλι ο 26χρονος αρσιβαρίστας και ακολούθησαν οι άλλοι δύο.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, εισαγγελέας και ανακριτής αναμένεται να αποφασίσουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Έξω από τα δικαστήρια της Κεφαλονιάς επικρατεί πρωτοφανής κινητοποίηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και πλήθος τηλεοπτικών συνεργείων.

Βαριές κατηγορίες

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, διακριβώθηκαν οι κινήσεις των κατηγορουμένων πριν και κατά τη μεταφορά της 19χρονης στην πλατεία, καθώς και οι μετέπειτα ενέργειες του 23χρονου, ο οποίος φέρεται να προχώρησε σε επιμελή καθαρισμό χώρου όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τη θανούσα κάνοντας χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, αρμόδιο κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησε φωτογράφηση και εξονυχιστική εξερεύνηση του σημείου όπου φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, ενώ ελήφθη και βιολογικό υλικό για εργαστηριακή ανάλυση.

Η εξόδιος ακολουθία για την 19χρονη Μυρτώ θα τελεστεί σήμερα, στις 15:00, στην Ιερά Μητρόπολη Αργοστολίου.

Με πληροφορίες από inkefalonia, kefaloniapress

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

