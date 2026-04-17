Κεφαλονιά: Απολογούνται και… αλληλοκατηγορούνται οι τρεις για τον θάνατο της Μυρτώς, σήμερα η κηδεία της 19χρονης

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσουν σήμερα (17/4) οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι τρεις συλληφθέντες, αναμένεται να ισχυριστούν πως η Μυρτώ τους ζήτησε κοκαΐνηυποστηρίζοντας έτσι ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη για την κατάστασή της και εν τέλει τον θάνατό της.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να υποστήριξε ότι η 19χρονη ζήτησε να κάνει χρήση κοκαΐνης και ότι ο ίδιος επικοινώνησε μέσω Instagram με τον 26χρονο πρώην αθλητή άρσης βαρών που τους προμήθευσε τα ναρκωτικά.

Παράλληλα, σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία της άτυχης 19χρονης στις 15:00 στη Μητρόπολη στο Αργοστόλι.

Αλληλοκατηγορούνται οι συλληφθέντες

«Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά: ‘’θέλω να πιώ’’, εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη», κατέθεσε ο 23χρονος κατηγορούμενος και φίλος της. «Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον με τέτοια πράγματα και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Κάποια στιγμή εγώ έλεγα στην Μυρτώ να ηρεμήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα γιατί της είπα ότι τη βλέπω να έχει πάθει λίγη παράνοια».

Σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, ο 26χρονος μετέβη στο κατάλυμα και παρέδωσε μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, αλλά αργότερα φέρεται να επέστρεψε με επιπλέον ποσότητα, την οποία η νεαρή εμφανίζεται να ζητούσε και δη επίμονα.

Η 19χρονη τη νύχτα των γεγονότων φέρεται να είχε πάνω της μόλις 8,5 ευρώ. Οι τρεις συλληφθέντες όμως υποστηρίζουν πως την ουσία την πλήρωσε η ίδια. «Ο 26χρονος ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου δεκαπέντε λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε», πρόσθεσε στην κατάθεσή του ο 23χρονος, σύμφωνα με το Mega.

Επαναλαμβάνουν μάλιστα πως και τη δεύτερη φορά που αγόρασαν ναρκωτικά, τα πλήρωσε όπως λένε η Μυρτώ. «Ο 26χρονος έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ».

Ο 22χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, αναμένεται να υποστηρίξει πως προσήλθε στο σημείο λίγη ώρα αργότερα και θα αρνηθεί τη χρήση κοκαΐνης.

Ωστόσο, οι κατηγορούμενοι επιρρίπτουν και ευθύνες ο ένας στον άλλον.

Σύμφωνα με την απολογία του 23χρονου, μέσα στο δωμάτιο η 19χρονη έκανε χρήση κοκαΐνης, όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Το αντιλήφθηκαν οι παρόντες ότι δεν ήταν καλά και λίγο μετά η κοπέλα εμφάνισε σπασμούς, τρέμουλο και σημάδια έντονης αδιαθεσίας.

Ο 23χρονος αναφέρει ότι επέμεινε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, παρά τις αντιρρήσεις των άλλων δύο, οι οποίοι –όπως υποστηρίζει, πρότειναν να παρουσιαστεί η κοπέλα ως άγνωστη που εντοπίστηκε στον δρόμο.

Από την πλευρά τους, ο 26χρονος, που τη μετέφερε εκτός του δωματίου σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής υποστηρίζουν ότι εκείνοι ήταν που κάλεσαν το ΕΚΑΒ, τη μετέφεραν και παρέμειναν στο σημείο μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Ωστόσο, ο διασώστης αντικρούει τους ισχυρισμούς τους, επισημαίνοντας ότι οι δύο νεαροί δεν ανέφεραν πως τη γνώριζαν, ούτε ότι εκείνη φερόταν να είχε κάνει χρήση ουσιών, και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

