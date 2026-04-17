Από τα μετάλλια στο εδώλιο: Η πορεία του 26χρονου αρσιβαρίστα που κατηγορείται με άλλους δύο για το θάνατο της 19χρονης Μυρτώς

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ο οποίος καλείται να απολογηθεί μαζί με ακόμη δύο κατηγορουμένους για ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελούμενη δια παραλείψεως, καθώς και για διακεκριμένη κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Η διαδρομή του 26χρονου ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Τον Οκτώβριο του 2017, ο ίδιος αθλητής είχε γνωρίσει τη μεγάλη διάκριση, επιστρέφοντας από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Παίδων-Κορασίδων (U15 και U17) στο Κόσοβο με τρία μετάλλια. Αγωνιζόμενος στην κατηγορία των 94 κιλών, κατέκτησε το χρυσό με σύνολο 320 κιλά, ενώ σημείωσε 144 κιλά στο αρασέ κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο και 176 κιλά στο ζετέ κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Η επιτυχία εκείνη είχε αναδείξει έναν από τους πιο ελπιδοφόρους αθλητές της γενιάς του. Έχοντας ως βασικά στηρίγματα την οικογένεια και τον προπονητή του, είχε καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στην πειθαρχία και τη σταθερότητα των επιδόσεών του, δημιουργώντας προσδοκίες για περαιτέρω εξέλιξη σε υψηλό επίπεδο.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η αγωνιστική του παρουσία άρχισε να περιορίζεται. Η απομάκρυνσή του από την εθνική ομάδα, μαζί με τον αδελφό του, για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν δημόσια, αλλά αφορούσαν την εξωαγωνιστική συμπεριφορά τους αποτέλεσε κομβικό σημείο.

Από το 2020 και μετά, το όνομά του απασχόλησε επανειλημμένα τις αρχές. Τον Ιανουάριο του 2020 καταγγέλθηκε για πρόκληση σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή, ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους ακολούθησε νέα καταγγελία για σωματική βλάβη και εξύβριση. Τον Μάιο του 2021 υπήρξε καταγγελία για απειλή, ενώ τον Αύγουστο του 2022 σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Το 2023 καταγράφηκαν δύο ακόμη υποθέσεις μέσα στον Μάιο, η μία για πρόκληση σωματικής βλάβης και απειλή και η δεύτερη για κατοχή κάνναβης.

Το μοτίβο συνεχίστηκε με νέα καταγγελία τον Οκτώβριο του 2024 για σωματική βλάβη, ενώ τον Ιούνιο του 2025 υπήρξε ακόμη μία για το ίδιο αδίκημα και τον Αύγουστο του 2025 καταγράφηκε υπόθεση απείθειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2024. Σε έλεγχο αστυνομικών εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών στο όχημά του, το οποίο και κατασχέθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνέχεια επιχείρησε, μαζί με φίλους του να πάρει το όχημά του από το αστυνομικό τμήμα. Μαζί με άλλα 20 άτομα περίπου εισήλθε στον χώρο του αστυνομικού τμήματος και προσπάθησε μαζί με άλλα δυο άτομα να σηκώσουν και να μετακινήσουν περιπολικό προκειμένου να ανοίξουν πρόσβαση στο κατασχεμένο όχημά του.

Η τελευταία υπόθεση, με τον θάνατο της 19χρονης, αποτελεί την πιο σοβαρή εξέλιξη μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, ο θάνατος αποδίδεται σε ανακοπή καρδιάς, πιθανόν από χρήση κοκαΐνης, κάτι που θα φανεί με την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Πάντως, πριν από λίγα 24ωρα σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών διευκρίνισε ότι ο 26χρονος δεν είναι εν ενεργεία αθλητής και δεν διαθέτει αθλητικό δελτίο, επισημαίνοντας ότι η αναφορά του ως αθλητή δεν ανταποκρίνεται στην παρούσα κατάσταση.

Για την τοπική κοινωνία, η εξέλιξη αυτή για τον 26χρονο αναδεικνύει μια διαδρομή που ξεκίνησε με διακρίσεις και κατέληξε σε μια ιδιαίτερα σοβαρή ποινική εμπλοκή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος αναμένεται να αρνηθεί την οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με το θάνατο της 19χρονης Μυρτώς ενώ θα ισχυριστεί ότι εκείνος ήταν που έσπευσε να τη μεταφέρει έξω από το δωμάτιο και να περιμένει μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης:

