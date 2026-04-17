search
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ρεσιτάλ σκληρότητας στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων, με θύματα νεογέννητα γατάκια, έρχεται στο φως, αυτήν τη φορά στον Βόλο.

Ασυνείδητοι έδεσαν τα νεογέννητα στην ουρά της αδέσποτης γάτας, με κατοίκους της περιοχής να σπεύδουν να βοηθήσυν.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό έγινε αντιληπτό από κατοίκους , όταν φιλόζωη είδε τη γάτα να κινείται πανικόβλητη. Σύμφωνα με την ίδια, η γάτα ήταν ιδιαίτερα τρομαγμένη και δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστεί άμεσα, ενώ τα μικρά είχαν υποστεί τραυματισμούς από την τριβή στην άσφαλτο.

Η φιλόζωη επικοινώνησε αρχικά με τον δήμο, ωστόσο, όπως ανέφερε, ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σημείο και συνέβαλε στον απεγκλωβισμό της γάτας και των μωρών της.

«Επικοινώνησα με τον δήμο αλλά είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Πήραμε την πυροσβεστική και με τη βοήθειά τους ήρθαν αμέσως και καταφέραμε να την απεγκλωβίσουμε με τα μωρά της σε άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε να ζήσουν για να τα φροντίσουμε», δήλωσε η φιλόζωη, ζητώντας να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι για την κακοποίηση του ζώου.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ADVERTORIAL

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

1 / 3