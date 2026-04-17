ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:56
17.04.2026 12:37

Πύργος: Συνελήφθη παππούς που πήρε τον εγγονό του από το νοσοκομείο παρά τις εντολές των γιατρών – Το παιδί είχε πιει χλωρίνη

17.04.2026 12:37
NOSOKOMEIO_NEW_123

Ένας άνδρας συνελήφθη στον Πύργο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα, της περασμένης Τετάρτης, ενώ ο κατηγορούμενος είχε προσωρινά την εποπτεία του δίχρονου εγγονού του, το παιδί ήπιε χλωρίνη.

Στην συνέχεια, ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο πολυιατρείο των Λεχαινών και κατόπιν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Πύργου για νοσηλεία.

Έπειτα από λίγες ώρες ο κατηγορούμενος παππούς πήρε, σύμφωνα με την Αστυνομία, από την παιδιατρική του νοσοκομείου τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις οδηγίες των γιατρών για παραμονή του ανήλικου στο νοσοκομείο, καθώς υφίστατο κίνδυνος να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να τεθεί η υγεία του παιδιού σε κίνδυνο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

google_news_icon

xamogelo_252863_120104
japan_heat
vissi-new
gata-gataki
opap_game_time_adv
eurofighter_typhoon_new_123
gap rgvillage
tina new
DEMIRIS-12-NEW
lazaridis makarios
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:56
xamogelo_252863_120104
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

japan_heat
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

vissi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

