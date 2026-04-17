Πρέβεζα: Στο νοσοκομείο 67χρονος Βέλγος μετά από πτώση σε ιστιοφόρο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας νοσηλεύεται ένας 67χρονος υπήκοος Βελγίου, ο οποίος τραυματίστηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν σε ιστιοφόρο σκάφος αναψυχής στη μαρίνα «Κλεοπάτρα» του Ακτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epirus Post, ο 67χρονος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο εσωτερικό του σκάφους, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στην αριστερή κλείδα και στον θώρακα.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με τη Λιμενική Αρχή Πρέβεζας να ενημερώνεται για το συμβάν και τον τραυματία να διακομίζεται στο νοσοκομείο.

Εκεί, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 67χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πρέβεζας.

Διαβάστε επίσης

Τροχαίο στην Αργολίδα: Νεκρός 35χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση μηχανών – Σοβαρά τραυματισμένος ένας 16χρονος (video/photos)

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

Κεφαλονιά: Στα Δικαστήρια για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης – «Δεν υπήρχαν γιατροί» λέει ο δικηγόρος του 23χρονου (videos)