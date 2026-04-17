ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 16:04
17.04.2026 13:53

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Τα ίχνη του Τζαμπαλάχ (επ.) Αμπντουλμαλίκ (ον.), αιγυπτιακής καταγωγής, χάθηκαν στις 11 Απριλίου 2026 στις 14:00.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 16 Απριλίου 2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Τζαμπαλάχ (επ.) Αμπντουλμαλίκ (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,65 μ. και βάρος 60 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ήμερα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

