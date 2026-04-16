Μυτιλήνη: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βαρειάς Μυτιλήνης.

Τα ίχνη του εφήβου χάθηκαν στις 8 Απριλίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 15 Απριλίου, προχωρώντας άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιακουμπ / Γιαακούμπ (επ.) Φαντ / Fadl (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

