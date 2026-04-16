search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 09:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 08:55

Μυτιλήνη: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, μετά την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή της Βαρειάς Μυτιλήνης.

Τα ίχνη του εφήβου χάθηκαν στις 8 Απριλίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 15 Απριλίου, προχωρώντας άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιακουμπ / Γιαακούμπ (επ.) Φαντ / Fadl (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Κυψέλη: Διαρροή υγρού τσιμέντου στον δρόμο – Διακοπή της κυκλοφορίας, το σενάριο που εξετάζεται (video)

Η οικογένεια της Μυρτώς ζητά την αλήθεια και δικαιοσύνη – Τι λέει ο δικηγόρος και οι βαριές κατηγορίες για τους τρεις συλληφθέντες

Καιρός: Ανοιξιάτικο «τέμπο» – Άνιση μάχη μεταξύ Αφρικής και Βοριάδων!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη υπόθεση κακοποίησης στην Ολλανδία: Άνδρας έκανε 250 τατουάζ με το όνομα και τα αρχικά του στο πρόσωπο και το σώμα της συντρόφου του

MEDIA

Εκτός Happy Day η Τίνα Μεσσαροπούλου – Τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δύσκολη μάχη του Γιώργου Μυλωνάκη (Video)

MEDIA

Ο Ακύλας σε ρόλο ηθοποιού σε σειρά της ΕΡΤ

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3