Καιρός: Ανοιξιάτικο «τέμπο» – Άνιση μάχη μεταξύ Αφρικής και Βοριάδων!

Η άνοιξη συνεχίζει να παίζει με τα νεύρα μας, καθώς βρισκόμαστε στο επίκεντρο μιας ιδιότυπης σύγκρουσης που θυμίζει περισσότερο… ανατολίτικο παζάρι.

Από τη μία πλευρά, η Αφρική επιμένει να στέλνει θερμές μάζες ,σκόνη και υγρασία από την Μεσόγειο και από την άλλη, οι ισχυροί βοριάδες προσπαθούν να πάρουν το πάνω χέρι. Το αποτέλεσμα; Ένα μουντό σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες, λασποβροχές και μια ατμόσφαιρα που «βαραίνει» επικίνδυνα. Παρόλο που το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης ήταν μέτριας έντασης, η αλήθεια είναι πως μας ταλαιπώρησε αρκετά, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τον εκρηκτικό συνδυασμό με τη γύρη της εποχής. Οι αλλεργικοί της παρέας μάλλον έχουν γίνει «κολλητοί» με τα χαρτομάντιλα, ενώ όσοι είχαν τη φαεινή ιδέα να πλύνουν το αυτοκίνητό τους, μάλλον το έχουν μετανιώσει πικρά, αφού η λάσπη έκανε πάλι το θαύμα της!

Εδώ βέβαια γεννάται ένα εύλογο ερώτημα: Θυμάστε γιατί, ενώ έχουμε βοριάδες, η σκόνη διατηρείται; Η απάντηση κρύβεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Ενώ εμείς στην επιφάνεια νιώθουμε το βόρειο ρεύμα να μας χτυπάει το πρόσωπο, στα ψηλότερα στρώματα —εκεί που ταξιδεύει η σκόνη— η ροή παραμένει νότια-νοτιοδυτική, λειτουργώντας σαν ένας «αεροδιάδρομος» που τροφοδοτεί συνεχώς τη χώρα μας με σωματίδια από τη Σαχάρα. Η επιβάρυνση θα παραμείνει αισθητή σήμερα και αύριο στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά (πλην Θράκης), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η μεγάλη «κάθαρση» και η απελευθέρωση από τα πλυντήρια αυτοκινήτων έρχεται τελικά από το Σάββατο, όταν η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει οριστικά.

Για σήμερα Πέμπτη, ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος σε όλη τη χώρα. Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, περιμένουμε κάποιες λασποψιχάλες και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στην Κρήτη. Αυτά τα φαινόμενα είναι θερμικής προέλευσης —ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που «γεννιέται» από τη διαφορά θερμοκρασίας και θα αναλύσουμε εκτενώς σε ειδικό άρθρο— οπότε μην παραξενευτείτε αν ο καιρός «ανοίγει» και «κλείνει» ξαφνικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, και κυρίως στα νότια τμήματα, οι ριπές θα είναι πιο… άγριες, αγγίζοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Παρά τους βοριάδες, η θερμοκρασία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, θυμίζοντας έντονα καλοκαίρι το μεσημέρι.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ στην Ήπειρο, την Κρήτη, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα δούμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 24 με 25 βαθμούς. Το «ρεκόρ» της ημέρας θα το έχουν τα Δωδεκάνησα, αγγίζοντας τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανές ψιχάλες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια του νομού θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με μεταβλητούς άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και τον υδράργυρό στους 21 βαθμούς.

Η προοπτική των επόμενων ημερών δείχνει ότι αύριο Παρασκευή η μουντάδα και οι λασποβροχές θα επιμείνουν, με περισσότερα φαινόμενα και πιθανές καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά θα παραμείνει γενικά υψηλή.

Το Σαββατοκύριακο το σκηνικό αλλάζει, καθώς η ατμόσφαιρα καθαρίζει επιτέλους από τη λάσπη και ο καιρός παραμένει μεν άστατος, αλλά χωρίς ακρότητες και χωρίς να μας «βρωμίζει». Από το Σάββατο ξεκινά η σταδιακή επαναφορά σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, κλείνοντας αυτό το πρόωρο και κάπως… σκονισμένο καλοκαιρινό διάλειμμα.

