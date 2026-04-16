Κυψέλη: Διαρροή υγρού τσιμέντου στον δρόμο – Διακοπή της κυκλοφορίας, το σενάριο που εξετάζεται (video)

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην περιοχή της Κυψέλης λόγω διαρροής υγρού τσιμέντου στον δρόμο με αποτέλεσμα να τεθούν άμεσα σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Εύβοιας, από το ύψος της οδού Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από το ύψος της οδού Σκύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης (15/4) ένας κάτοικος της περιοχής είδε να βγαίνει από την αυλόπορτα του οικοπέδου επί της οδού Στροφάδων ένα γκρι, πηχτό υγρό και άνοιξε για να δει τι συμβαίνει.

Μόλις μπήκε στην αυλή αντίκρισε το υγρό τσιμέντο να αναβλύζει από το έδαφος και να έχει καλύψει το κράσπεδο.

Η διαρροή δεν σταμάτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με αποτέλεσμα το υγρό τσιμέντο να έχει καλύψει το οδόστρωμα σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Εξετάζεται το υγρό είναι τελικά αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα που συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, ορισμένες φορές και σε υγρή μορφή, το οποίο αναβλύζει πολλές φορές σε εργασίες.

Ενδέχεται μάλιστα η διαρροή να ξεκινάει από εργοτάξιο του Μετρό που βρίσκεται στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να απομακρυνθεί το υλικό από το οδόστρωμα.

Παράλληλα, η Τροχαία ρυθμίζει την κυκλοφορία, καλώντας τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας.

