Νίκαια: Χειροπέδες σε 14χρονο που κουβάλησε ρουκέτα μαζί του στο σχολείο

Στη σύλληψη ενός 14χρονου και ενός 42χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στη Νίκαια, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Spark-Down» για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο ανήλικος εντοπίστηκε απογευματινές ώρες της 9ης Απριλίου έξω από σχολικό συγκρότημα να κατέχει πυροτέχνημα έτοιμο προς χρήση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη δύο πυροτεχνήματα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα είχε προμηθευτεί από τον 42χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή. Σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του 17 πυροτεχνήματα τύπου ρουκέτας.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο γονέας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτροπή επικίνδυνων περιστατικών.

