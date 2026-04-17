Κεφαλονιά: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών για τον θάνατο της Μυρτώς, αναμένεται η απόφαση – Τι ισχυρίστηκε ο αρσιβαρίστας, «νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση»

Περίπου στις 14.00 το μεσημέρι της Παρασκευής ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών νεαρών που εμπλέκονται στον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Οι τρεις κατηγορούμενοι προσήλθαν με σκυμμένα τα κεφάλια στα Δικαστήρια λίγο μετά τις 10 το πρώι.

Αυτή την ώρα εισαγγελέας και ανακριτής αποφασίζουν για την ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα για το αν θα κριθούν προφυλακιστέοι ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τι ισχυρίστηκε ο αρσιβαρίστας

«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά και πήγα στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο για να κάνουμε χρήση. Κάναμε δύο φορές χρήση. Κάναμε μια στην αρχή, μετά έφυγα, πήγα και πήρα κι άλλη κοκαΐνη και γύρισα πάλι. Τη δεύτερη χρήση την κάναμε περίπου μετά τις τέσσερις το πρωί. Η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι και άρχισε να κάνει σπασμούς. Νόμιζα ότι έπαθε επιληπτική κρίση» φέρεται να είπε στην απολογία του ο 25χρονος αρσιβαρίστας.

Στη συνέχεια, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, προσπάθησε να τη βοηθήσει, ωστόσο οι ενέργειές του δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Της έβαλα το χέρι μου στο στόμα για να μην της γυρίσει η γλώσσα. Έχω δαγκώματα στα δάχτυλά μου. Έχω ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Ειδοποίησα το φίλο μου τον Αλβανό που ήταν τυχαία στο διπλανό δωμάτιο, με τον αριθμό 11 με μία κοπέλα».

Αμέσως μετά, ο 26χρονος, υποστήριξε ότι ειδοποίησε το ΕΚΑΒ πριν κατεβάσουν την κοπέλα στην πλατεία και ισχυριστούν -όπως τουλάχιστον έχει προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες- ότι δεν τη γνώριζαν και τη βρήκαν στο οδόστρωμα.

«Παράλληλα ειδοποίησα το ΕΚΑΒ Ο Αλβανός πήγαινε μπροστά και άνοιγε τις πόρτες και εγώ κατέβασα στα χέρια μου τη Μυρτώ. Την άφησα πάνω στο τοιχάκι και τη σκέπασα με το παλτό της .Μέχρι την ώρα που ήρθε στο ΕΚΑΒ».

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με παραπομπή στα άρθρα 299 και 15 του Ποινικού Κώδικα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα κρίσιμα ευρήματα, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων, ειδών ένδυσης και προσωπικών αντικειμένων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι τους

Δικηγόρος Νικος Αλετράς

Το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης, όπως το ανέπτυξε ο δικηγόρος Νίικος Αλετράς είναι ότι η δίωξη σε βάρος του εντολέα του είναι νομικά αβάσιμη, καθώς –όπως υποστήριξε– δεν προκύπτει συμμετοχή του ούτε στην προμήθεια ούτε στη χρήση ουσιών, ενώ επικαλέστηκε και νέα στοιχεία, όπως τηλεφωνικές επικοινωνίες και οικονομικές συναλλαγές, που κατά την άποψή του επηρεάζουν ουσιαστικά την υπόθεση και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω.

Δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος υποστήριξε ότι υπάρχουν σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα όχι μόνο για τις κινήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και για όσα συνέβησαν από τη στιγμή που η 19χρονη διακομίστηκε ζωντανή στο νοσοκομείο, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, τόνισε ότι ο 22χρονος εντολέας του δεν έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, αμφισβήτησε την εικόνα που διαμορφώνεται σε βάρος του και κατήγγειλε διαρροή προσωπικού υλικού από το κινητό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δικηγόρος Χρήστος Τσόλκας

Η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου Χρήστου Τσόλκα εστιάζει στο ότι, παρά τις αντιφάσεις και τα ανοιχτά ερωτήματα της υπόθεσης, το κρίσιμο νομικό ζήτημα είναι αν υπήρξε ουσιαστική προσπάθεια παροχής βοήθειας προς την 19χρονη και έγκαιρη κινητοποίηση για τη διακομιδή της, στοιχείο που –κατά την άποψή του– δεν συνάδει εύκολα με τη βαρύτητα της κατηγορίας όπως αυτή αποδίδεται σήμερα. Παράλληλα, η υπεράσπιση φαίνεται να στηρίζει τη θέση της και σε παλαιότερο νομικό προηγούμενο, εκτιμώντας ότι η τελική αξιολόγηση των πράξεων ή παραλείψεων πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη ακρίβεια και χωρίς νομική υπερβολή.

Με ππληροφορίες από kefaloniapress, inkefalonia

