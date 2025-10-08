Ο Πούτιν υποσχέθηκε σε στρατηγούς του μια «ευχάριστη βόλτα» – Τους πήγε σε τάφους τσάρων…

Ανήμερα των γενεθλίων του χθες, Τρίτη, ο Βλάντιμιρ Πούτιν επισκέφτηκε τον Καθεδρικό Ναό Πέτρου και Παύλου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε μαζί του ανώτατους στρατηγούς καθώς και τον υπουργό Αμυνας. Κατά την άφιξή τους, τους ανέφερε πως γι αυτόν είχε μεγάλη σημασία να συναντηθούν στον συγκεκριμένο ναό καθώς εκεί είναι ο τόπος ταφής των Ρώσων τσάρων.

«Υπάρχει ανάγκη να σας μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο, και είναι καλός λόγος. Αποφάσισα να αρχίσω τη συνάντησή μας εδώ, επειδή αυτός είναι ο τόπος ανάπαυσης εκείνων που, ουσιαστικά, δημιούργησαν τη Ρωσία. Δημιούργησαν τη σύγχρονη Ρωσία. Νομίζω ότι κι εσείς θα το βρείτε… ευχάριστο και ενδιαφέρον» τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στους μάλλον μουδιασμένους στρατιωτικούς ηγέτες, οι οποίοι δεν είναι βέβαιο αν τους… τρόλαρε ο Ρώσος πρόεδρος ή απλά τους έστειλε κάποιο μήνυμα…

