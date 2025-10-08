search
08.10.2025 11:40

Άγκυρα για το νέο ισραηλινό «ρεσάλτο»: Πράξη πειρατείας από τη γενοκτονική κυβέρνηση Νετανιάχου

08.10.2025 11:40
flotilla_vlcsnap-2025-10-08

Ως πράξη πειρατείας από τη γενοκτονική κυβέρνηση του Ισραήλ χαρακτηρίζει η Τουρκία το νέο «ρεσάλτο» σε στολίσκο για τη Γάζα.

Η Τουρκία καταδίκασε την επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον νηοπομπής που επιχειρούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την πράξη πειρατείας και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η επέμβαση εναντίον της νηοπομπής Freedom Flotilla, στην οποία συμμετείχαν Τούρκοι πολίτες και βουλευτές, αποδεικνύει πως η «γενοκτονική» κυβέρνηση του Ισραήλ στοχοποιεί κάθε ειρηνική προσπάθεια, αυξάνει την ένταση στην περιοχή και υπονομεύει τις προσπάθειες για ειρήνη.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την απελευθέρωση και επιστροφή των Τούρκων πολιτών που κρατούνται από το Ισραήλ, ενώ η Τουρκία συντονίζεται και με άλλες χώρες για τους πολίτες τους.

