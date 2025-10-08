search
08.10.2025 08:23

Νέα «κρατική πειρατεία» από το Ισραήλ: Ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα στα σκάφη του στολίσκου για τη Γάζα (Video)

08.10.2025 08:23
gaza_flotilla_new

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναχαίτισε νέο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάhttps://www.topontiki.gr/tag/gaza/ζας, μεταφέροντας τα σκάφη και τους επιβάτες του σε ισραηλινό λιμάνι.

«Άλλη μία μάταιη απόπειρα παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού και εισόδου σε εμπόλεμη ζώνη έληξε άδοξα», ανέφερε το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και πως αναμένεται να απελαθούν άμεσα.

Λίγη ώρα νωρίτερα ο «στόλος για την ελευθερία της Γάζας» (Gaza Freedom Flotilla) ανακοίνωσε πως πλοία του δέχθηκαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και ότι τουλάχιστον τρία από αυτά (Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najajr, Anas Al-Sharif) αναχαιτίστηκαν κατά τη διάρκεια νέας προσπάθειάς τους να φθάσουν στον παλαιστινιακό θύλακα, σε απόσταση περίπου 120 ναυτικών μιλίων από τη Γάζα, σε διεθνή ύδατα.

Η συλλογικότητα ανέφερε μέσω Instagram ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν μέσα ηλεκτρονικού πολέμου για να εμποδίσουν τη μετάδοση επικοινωνιών και βίντεο και μέλη τους επιβιβάστηκαν σε πλοία του στόλου για να τα αναχαιτίσουν.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μια εβδομάδα μετά την αναχαίτιση από το Πολεμικό Ναυτικό περισσότερων από 40 πλοίων που αποτελούσαν τον στολίσκο Global Sumud Flotilla, τον μεγαλύτερο που έχει αμφισβητήσει τον αποκλεισμό της Γάζας μέχρι σήμερα. Το Ισραήλ έχει απελάσει τους περισσότερους από τους 479 ακτιβιστές που συμμετείχαν σε αυτόν τον στόλο, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:34
